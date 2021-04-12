قذاف الدم: سيف الإسلام القذافي سيحقق فوزًا ساحقًا في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية

ليبيا – كشف المسؤول السياسي في جبهة النضال الوطني المبعوث الخاص للعقيد الراحل معمر القذافي أحمد قذاف الدم أن سيف الإسلام لم يعلن بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

قذاف الدم أوضح خلال استضافته في برنامج السؤال الصعب الذي يعرض عبر قناة سكاي نيوز عربية الفضائية تابعتها صحيفة المرصد أن هذا الترشح إن تم سيلاقي الدعم من قبل الجبهة، مبينًا أن لا أحد يستطيع منع سيف الإسلام القذافي من هذا الحق لأن أي تهمة لم تثبت عليه وهو يمتلك تيار بمجموعة من الأحلام والمشروعات.

وأضاف قذاف الدم أن سيف الإسلام القذافي من الشباب ويعي جيدًا آمالهم وطموحاتهم وتطلعاتهم، مؤكدًا أن ترشحه يعني إعادة الاعتبار للعقيد الراحل القذافي لأن نجله محسوب عليه فيما سيحقق الأغلبية الساحقة في الانتخابات الرئاسية هو وأي أحد من التيارات المقربة من الراحل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية