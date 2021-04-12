مدير أمن طبرق: ضبط كمية كبيرة من المخدرات في المدينة 

أخبارليبيا24- خاص

كشف مدير أمن طبرق العميد خالد البسطة اليوم الإثنين عن ضبط كمية من المخدرات صباحًا في المدينة.

وأضاف البسطة في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن الكمية كبيرة جدا من المخدرات نوع حشيش تمت بعد إجراء عملية مداهمة داخل مدينة طبرق.

وأفاد مدير الأمن أن قوة مشتركة من المديرية وإدارة التحريات وإدارة التحريات بالمنطقة الشرقية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي من قامت بعملية المداهمة فجر اليوم.

وأشار البسطة إلى أنه سيتم الإعلان عن كمية المخدرات المضبوطة بعد وزنها ومعاينتها من قبل النيابة العامة.