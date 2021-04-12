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قائد إيريني: بحارة خفر السواحل الليبي لم يرتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان على حساب المهاجرين

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال قائد عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا الأدميرال فابيو أجوستيني إنه يمكن التأكيد أن بحارة خفر السواحل الليبي الذين دربتهم البعثات الأوروبية منذ عام 2017 لم يرتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان على حساب المهاجرين.

أجوستيني وفي مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الإثنين أضاف: “بالطبع لم يطلقوا النار”.

وأوضح أن جزءًا كبير من التدريب يستند على احترام حقوق الإنسان، وضد العنف على أساس النوع وحماية القُصّر.

وشدد أجوستيني على أن العديد من القوات المختلفة تعمل على طول السواحل الليبية، وغالبًا ما يتم الخلط بينها وبين خفر السواحل بحكومة طرابلس، مضيفًا: “ليس بوسعنا ضمان هذه القوات”.

وتابع قائلًا: إن العملية مدعومة من 24 دولة أوروبية تزودها بـ 4 سفن ونحو ألف رجل وثلاث طائرات وأربع مروحيات.

وكشف أجوستيني عن إجراء آلاف التحقيقات، لا سيما على السفن التجارية، فضلًا عن الصعود على متن اثنتي عشرة سفينة، وزيارة أكثر من 200 سفينة ومراقبة 25 مطارًا و 16 ميناءً، وفقًا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وشدد قائد إيريني على أن التفويض للعملية تمليه قرارات الأمم المتحدة، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون البحري الدولي.

وأشار إلى أنه لا يمكن الصعود على متن سفينة مشبوهة إذا كانت الدولة التي ترفع علمها تمنع هذا الأمر.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • Iraini- is an operation of corruption, piracy, and smuggling of workers in Libya to Europe forcibly, and seizing their property and freedoms
    Why did the European authorities not act legally and respectfully cooperate with the central administration of the African Union and provide airplanes to take the workers back to their countries – better than drowning in the middle of the sea .. !!!
    There are children and women with African workers who were forcibly displaced in death boats to Italy and Malta, and some of them drowned at sea – without any guilt – except in the absence of administrations that respect the right of immigrants to return to their homes in peace .. !!!
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    ايرني عملية فساد وقرصنة وتهريب للعمال في لليبيا الى اوروبا قسراً وحجز ممتلكاتهم وحرياتهم ـ
    لماذا لم تتصرف الجهات الأوروبية بشكل قانوني وتعاونت بأحترام مع الادارة المركزية للاتحاد الافريقي وتمتوفير طائرات للرجوع بالعمال لبلدانهم ـ أفضل من الموت غرقاً في عرض البحر ..!!!
    يوجد أطفال ونساء مع العمال الافريقيين هُجروا قسراً في زوارق الموت لايطاليا ومالطا ومنهم غرقوا في البحر ـ دون اي ذنب ـ الا بعدم وجود إدارات تحترم حق المهاجرين فالعودة لديارهم بسلام ..!!!

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