المستشار صالح يبحث مع دندياس تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس والوفد المرافق له، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشاد المستشار صالح خلال اللقاء بالمواقف اليونانية الداعمة للشعب الليبي، مؤكدا حرصه على تعميق العلاقات بين الشعبين الليبي واليوناني بما يحقق المصالح المشتركة.

كما توجه رئيس مجلس النواب بالشكر للخارجية اليونانية على عودة قنصليتها للعمل في مدينة بنغازي، مشيرا إلى تطلعه لاستئناف عمل الخطوط البحرية والجوية بالإضافة إلى تسهيل منح التأشيرات بين البلدين.

وبدوره أكد دندياس حرصه على التواصل مع المستشار صالح، موجها له الدعوة لزيارة اليونان.

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