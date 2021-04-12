برلماني إيطالي: إطلاق سراح “البيدجا” خبر مقلق

ليبيا – وصف عضو حزب اليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني إطلاق سراح أحد مهربي البشر عبد الرحمن ميلاد ويشتهر بلقب “البيداجا” وترقيته في ليبيا بـ”الخبر” المقلق.

فراتوياني وفي تصريح له نقلته وكالة أنباء “آكي” الإيطالية قال: “تصوروا أن بعض الصحفيين الإيطاليين وجدوا أنفسهم تحت رقابة الشرطة بعد أن كشفوا عن عمليات تهريبه وتجارته بالبشر”.

ووصف القيادي في اليسار الإيطالي هذا الأمر بأنه “خبر مزعج” يلقي بظلال أخرى على شخص مسؤول عن عمليات تعذيب ومخالفات أخرى حسب السلطات الدولية، مضيفًا: “شخصية غامضة ما يزال يتعين عليها شرح أشياء كثيرة عن علاقتها بالأجهزة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية