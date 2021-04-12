خلال لقائه لافروف .. السيسي يشدد على إخراج المرتزقة وصولا للاستحقاق الانتخابي

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونائبه، ميخائيل بوغدانوف، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ونقلت الرئاسة المصرية تأكيد الرئيس السيسي دعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكريا وسياسيا واقتصاديا، مشددا على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، التي تسهم في تأجيج الأزمة للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الروسي بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا