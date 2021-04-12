وزير الداخلية يحث نظيره التركي على رفع تأشيرة السفر لأنقرة

أكد وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه نظيره التركي سليمان صويلو على أهمية رفع التأشيرة عن الليبيين الراغبين في السفر لتركيا وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب وفق أسس علمية وضوابط مدروسة وبما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن عبر لنظيره التركي خلال لقائهما في أنقرة على هامش الأجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الأستراتيجي رفيع المستوى عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين مؤكداً على أهمية تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات الأمنية الأمر الذي يعود بالأمن والاستقرار على البلدين وشعبيهما.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الأمني بين البلدين، خاصة ما يتعلق بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتدريب والتأهيل الأمني إضافةً إلى مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود وتبادل الخبرات في مجال مكافحة المخدرات وعمليات التخلص من الذخائر، وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة وتعيين مندوبين عن وزارتي الداخلية في أنقرة وطرابلس.