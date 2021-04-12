وزير الداخلية يطالب نظيره التركي برفع التأشيرة عن الليبيين الراغبين في السفر لتركيا

التقى وزير الداخلية عميد خالد مازن، بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الأثنين ،بسليمان صويلو وزير الداخلية التركي.

وفي مستهل اللقاء عبر وزير الداخلية عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين مؤكداً على أهمية تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات الأمنية الأمر الذي يعود بالأمن والاستقرار على البلدين وشعبيهما.

كما أكد على أهمية رفع التأشيرة عن الليبيين الراغبين في السفر لتركيا وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب وفق أسس علمية وضوابط مدروسة وبما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين.

يذكر بأنه قد تم خلال اللقاء بحث كافة أوجه التعاون الأمني بين البلدين، خاصة ما يتعلق بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتدريب والتأهيل الأمني إضافةً إلى مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود وتبادل الخبرات في مجال مكافحة المخدرات وعمليات التخلص من الذخائر، وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة وتعيين مندوبين عن وزارتي الداخلية في أنقرة وطرابلس.