الدبيبة وأردوغان توقّعان اتفاقيات تعاون بمجالات الطاقة والنقل والإعلام

أبرم رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفاقيات تعاون جديدة، في مجالات الطاقة والنقل والإعلام.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الجانبان مساء الاثنين، أعلنا فيه توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تقوم تركيا بموجبها بإنشاء ثلاث محطات كهربائية في ليبيا، ومحطة لنقل الركاب في طرابلس، وإنشاء مركز للتسوق، إضافة إلى التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام.

من جانبه أكد الدبيبة أن تركيا أبدت استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا ودعم مجالات الطاقة والصحة والتعليم، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستسعى لتفعيل هذه الاتفاقيات على الفور، وأشاد بالدور التركي الداعم لوقف إطلاق النار في ليبيا.

أما أردوغان فقال إن بلاده ستواصل دعمها لليبيا انطلاقاً من العلاقات التاريخية، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم إلى ليبيا من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر بنهاية العام الجاري.

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