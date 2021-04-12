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“ليبيا وتركيا”.. اجتماعات وزارية مشتركة لتعزيز التعاون بجميع المجالات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار زيارة الوفد الوزاري الليبي إلى تركيا، عُقدت سلسلة لقاءات بين وزراء البلدين، تناولت سبل تعزيز التعاون في المجالات كافة.

اللقاءات التي عُقدت قبيل اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي، شملت لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو.

وفي لقاء آخر، التقى وزير الداخلية خالد مازن نظيره التركي سليمان صويلو، واتفقا على استمرار التعاون الأمني بين الجانبين.

أما وزراء الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد والتعليم العالي والبحث العلمي فقد عقدوا بدورهم محادثات مشتركة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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