اليونان تجدد دعوتها لإخراج المرتزقة من ليبيا

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، موقف بلاده الداعم، لإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا والحفاظ على سيادة الدولة.

تصريحات ديندياس جاءت خلال مؤتمر صحافي، عقده مع نائب رئيس الحكومة حسين القطراني خلال زيارة إلى مدينة بنغازي لافتتاح قنصلية بلاده في المدينة.

وأكد الوزير اليوناني أن بلاده تقف دائماً إلى جانب إخراج المرتزقة من ليبيا والحفاظ على سيادتها، مشيراً إلى أن المذكرة الموقّعة بين حكومة الوفاق السابقة وتركيا غير مشروعة.

من جانبه، أكد القطراني ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا واليونان، مشيرا إلى أن ليبيا تراعي المصالح المشتركة مع الأوروبيين وخصوصاً مسائل ترسيم الحدود البحرية وقضية المهاجرين.

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