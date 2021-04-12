«العليا للإفتاء»: غدًا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك

أصدرت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بيانًا بشأن رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح البيان، المنشور عبر حساب اللجنة العليا للإفتاء، على فيسبوك، “أفادت لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أنه قد تمت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة”.

وتابع البيان؛ “وعليه فإن يوم غد الثلاثاء الثالث عشر من شهر إبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام اثنين وأربعين وأربعمائة وألف هجري”.

وأردف البيان، أن “اللجنة العليا للإفتاء إذ تقرر هذا؛ فإنها تسأل الله عز وجل أن يبلغ جميع الليبيين شهر رمضان، وأن يعينهم على صيامه وقيامه، وأن يتقبله منهم، وأن يوحد كلمتهم على الحق ويصلح ذات بينهم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع عن بلادنا الأوبئة والأمراض، وأن يجعلها بلاد أمن وإيمان، تعلو فيها كلمة التوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رحيم ودود”.