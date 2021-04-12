الرئيس التونسي مهنًا «المنفي» بحلول رمضان: نتمنى أن يكون شهر السلام على الليبيين

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس التونسي “قيس سعيد”، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، فإن الرئيس التونسي، تمنى أن يحل شهر رمضان على ليبيا والليبيين بالخير والسلام.

وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، قد صرحت أمس الأحد، بأن اليونان وجهت دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لزيارة أثينا.

وأضافت وهيبة، في إيجاز لها، أن زيارة المنفي لليونان ستجرى خلال الأسبوع الحالي، موضحة أنها ستشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.