شرطة الفرناج تضبط شخصًا قام بضرب والدته

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أكدت مديرية أمن طرابلس اليوم الإثنين أن أعضاء التحري بمركز شرطة الفرناج تمكنوا من القبض على شخص قام بضرب والدته، وأحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

وأوضحت مديرية امن طرابلس عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن المدعو “محمد.ع.ع” أقدم على ضرب والدته بسبب خلافات عائلية.

وأضافت المديرية أن الأم كشفت في محضر بلاغها أن ابنها اعتدى عليها بالضرب المبرح وتسبب لها فى إصابات محاولاً قتلها.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن الأم أوضحت أن سبب اعتداء ابنها “العاق” عليها بسبب مشاكل عائلية.