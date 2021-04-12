خلال لقائه بوزير خارجية اليونان.. عقيلة صالح: نتطلع لتسهيل منح التأشيرات بين البلدين

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، والوفد المرافق له، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشاد رئيس النواب، خلال اللقاء بالمواقف اليونانية الداعمة للشعب الليبي، مؤكدا حرصه على “تعميق العلاقات بين الشعبين الليبي واليوناني بما يحقق المصالح المشتركة”.

كما توجه عقلية صالح، بالشكر للخارجية اليونانية لعودة قنصليتها للعمل في مدينة بنغازي، مشيرًا إلى “تطلعه لإستئناف عمل الخطوط البحرية والجوية بالإضافة إلى تسهيل منح التأشيرات بين البلدين”.

وأبدى رئيس النواب، رغبته في مساهمة الشركات اليونانية في إعادة إعمار ليبيا لما لها من خبرة في هذا المجال.

وعلى الجانب الآخر، عبر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عن سعادته لزيارة ليبيا، ولقاء رئيس مجلس النواب، مؤكدا حرصهم على التواصل معه، موجها له الدعوة لزيارة اليونان، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تفعيل العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.