خلال زيارة أنقرة.. وليد اللافي يلتقي رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية

التقي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي مع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون ضمن سلسلة اجتماعات الحكومة الليبية و التركية للتعاون الإستراتيجي.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، كان قد أعلن في بيان الإثنين، إنه تم عقد أول مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين دولة ليبيا وجمهورية تركيا في أنقرة اليوم الاثنين، برعاية رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية «عبد الحميد دبيبة»، ورئيس جمهورية تركيا «رجب طيب أردوغان»، بهدف تحسين العلاقة القائمة على الصداقة والأخوة الراسخة على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام والمساواة وتعميق وتنويع التعاون بين البلدين.

وأضاف بيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية: “تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية في جميع أنحاء البلاد في الشرق والغرب والجنوب، وأن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة لليبيا، والتي تم تحديدها من خلال الانتخابات التي أجريت في اجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي”.

أضاف مكتب رئيس الحكومة: “كما تم التأكيد على أن المشاكل في ليبيا يمكن حلها من خلال الأساليب السياسية التي تقودها ليبيا والمملوكة في إطار الاتفاق السياسي الليبي الموقع 2015 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستنتاجات مؤتمر برلين وخريطة طريق منتدى الحوار الليبي، بالإضافة إلى أهمية إسهام تركيا لضمان وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.