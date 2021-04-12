المنقوش وتشاو أوغلو يبحثان سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين ليبيا وتركيا

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش ونظيرها التركي مولود تشاوش أوغلو، سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الليبية عبر موقعها على الإنترنت.

جاء لقاء المنقوش وأوغلو قبل بدء الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد اليوم الاثنين، بالعاصمة التركية أنقرة برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عبر حسابه على موقع «تويتر»، إنه أكد والمنقوش خلال اللقاء «العزم المشترك حيال تعزيز الصداقة والتعاون بين تركيا وليبيا». مؤكدا على مواصلة تركيا دعم ليبيا خلال هذه المرحلة التاريخية.

– ليبيا وتركيا تعتزمان مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في 8 مجالات من بينها الدفاع

وأكدت ليبيا وتركيا في بيان مشترك عزمهما على مواصلة جهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات «الدفاع والصحة والسياحة والتعليم والثقافة والإعلام والاستثمارات المتبادلة والبلديات والتمويل». كما اتفقتا على ضرورة عقد مؤتمر إقليمي لضمان الحوار والتعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأقر الجانبان خلال الاجتماع، تنظيم برنامج تدريبي للدبلوماسيين الليبيين في المرحلة الأولى، وفقا لمذكرة التفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا الموقعة في 14 مارس 2012. كما تم الاتفاق على إجراء مباحثات سياسية بين وزارات الخارجية بصورة دورية وبمستوى يحدده الوزراء المعنيون عن طريق القنوات الدبلوماسية.

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