وزير التجارة لـ«نظيرته التركية»: حريصون على تفعيل الاتفاقيات وتنفيذ المشروعات الاستثمارية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة وزير التخطيط فاخر بوفرنة، اليوم الإثنين، بوزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في العاصمة التركية أنقرة، وذلك لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد محمد الحويج، حرص الدولة الليبية على تعزيز التعاون مع دولة تركيا وتجديد الشراكة من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية ووضع خطة عمل مشتركة بهدف عودة الشركات التركية لاستئناف عملها في ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة والمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية.

كما أبدى الوزير، رغبة الحكومة في انعقاد اللجنة الاقتصادية الليبية التركية في أقرب وقت ممكن لتفعيل المشروعات المشتركة ودعم التبادل التجاري واستئناف المباحثات بين الشركات وأصحاب الأعمال.

وأشادت وزيرة التجارة التركية، بأداء حكومة الوحدة الوطنية، كما أبدت رغبة الدولة التركية في تعزيز التعاون مع دولة ليبيا وحرص الشركات التركية لاستئناف عملها في ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية مروراً بمجالات التعليم والطاقة والصحة والعمل على وضع خارطة طريق بهدف تحفيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين حتى تكتسب زخماً أكبر.