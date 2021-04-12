لبناء القدرات المؤسسية.. «مفوضية الانتخابات» توقع اتفاقية تعاون مع «اتحاد المغرب العربي»

وقّعت المفوضيةُ الوطنيةُ العليا للانتخابات اتفاقية تعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، وذلك في إطار الدعم الإقليمي للمسار الديمقراطي في ليبيا وترسيخ علاقات تعاون في المجال الانتخابي بين دول الجوار.

وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب المفوضية، اليوم الاثنين، رئيس المجلس د.عماد السايح، فيما وقع عن جانب الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي د.الطيب البكوش، وبحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب والمدير العام د. يحيى الجديد، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

تتضمن الاتفاقية جملة من المواد من بينها التعاون في تنظيم مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية وورش عمل تساهم في تعزيز ثقافة الديمقراطية في المجتمع الليبي.

وتؤكد الاتفاقية على التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المواضيع المتعلقة بالانتخابات وبناء القدرات المؤسسية.