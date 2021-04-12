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مازن يؤكد لنظيره التركي على أهمية رفع التأشيرة وتسهيل إجراءات سفر الليبيين إلى تركيا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن، لنظيره التركي، سليمان صويلو، «على أهمية رفع التأشيرة عن الليبيين الراغبين في السفر لتركيا وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب وفق أسس علمية وضوابط مدروسة وبما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين».

جاء ذلك خلال لقاء مازن وصويلو الذي عقد، اليوم الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة على هامش الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مازن عبر في مستهل اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مؤكداً على أهمية تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات الأمنية الأمر الذي يعود بالأمن والاستقرار على البلدين وشعبيهما.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء بحث كافة أوجه التعاون الأمني بين ليبيا وتركيا، خاصة ما يتعلق بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتدريب والتأهيل الأمني إضافةً إلى مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود وتبادل الخبرات في مجال مكافحة المخدرات وعمليات التخلص من الذخائر.

تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين ليبيا وتركيا
وأضافت الوزارة أن اجتماع الوزير خالد مازن ونظيره التركي سليمان صويلو «خلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة وتعيين مندوبين عن وزارتي الداخلية في أنقرة وطرابلس».

– ليبيا وتركيا تعتزمان مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في 8 مجالات من بينها الدفاع

وأبدت ليبيا وتركيا في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي رغبتهما «في تعزيز التعاون للإصلاح الأمني وبناء القدرات وفق الحاجة وبناءً على طلب حكومة الليبية».

تضامن بين ليبيا وتركا في مكافحة الإرهاب والمنظمات الإجرامية
وشدد الجانبين على «إدانة الإرهاب بغض النظر عن دوافعه وبجميع أشكاله ومظاهره»، مؤكدين على أهمية العمل «بتضامن كامل» في مكافحة الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية التي تشكل تهديدًا لكلا البلدين.

كما أكد الجانبين على مواصلة تعزيز تعاونهم الثنائي والإقليمي والدولي «ضد التطرف العنيف، وجميع أشكال ومظاهر الانفصال، والجرائم المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والجرائم ضد التراث الثقافي والتاريخي، والجرائم الإلكترونية، وحملات التضليل، وتهريب المهاجرين والتهديدات الأمنية العابرة للحدود».

واتفق الجانبان، على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاتجار بالمهاجرين، و«تقاسم الخبرات في مجال الهجرة غير الشرعية»، و«زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار أمريكي بطريقة متوازنة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • تو بصراحة – هذا يعتبر جهل وتفكير محدود – وبعدين ما علاقة الداخلية او الامن الداخلي الليبي بشءون الوزارة الخارجية للدولة .؟!!!!
    هذا يُستدعى التحقيق مع اي ادارة وزارية تتدخل في شءون ليست من مهامها …
    واي تدخل اداري في غير مهامه ويعتبر تطاول وتخريب وفساد على مهمات الوزرات الاخرى …!!!
    الان العلاقات الخارجية لدولة عميقة مثل ليبيا لا تنحصر في تركيا وتونس ومصر – باعتبار ان بعض الاحزاب والمنظمات مستفيدة استفادة خاصة من ميزانية الدولة في تجاراتهم الخاصة – دون حسيب او رقيب
    لكن يحب ان تفهموا ان ليبيا دولة اكبر من هولاء وليبيا دولة لها علاقات مع دول العالم من الصين حتى الولايات المتحدة والهند ودوّل اسيا وإفريقيا –
    ولا يمكن الاستمرار فالسكوت على هذه المهازل وحصر الدولة في مربع الاخوان او مربع الصفقات الخاصة ..!!!
    الشءون العسكرية للدولة تحتم دعم القطاع العام للدولة ومراقبته سواء مؤانيء بحرية او طيران مدني او حدود برية او مياه إقليمية
    او غيره من النشاطات الغير مراقبة من الامن – واي تورط من الادارات الامن الداخلي في شءون تخص وزارات اخرى فهذا من الضروري وضعه قيد التحقيق والمراجعة والمواجهة –
    لان الى الان يوحد مهجرين ليبيين حوالي مليون ونصف ليبي مهجر في كل دول العالم لم يستطيعوا شراء تذكرة رحلة طيران ليزوروا أهليهم في ليبيا دون المرور على الأتراك او التوانسة او المصريين –
    وتم توضيح هذه النقاط اكثر من مرة لكل الأدرات الليبية لكن دون جدوى او اي إصلاح أو تحرك فعلي –
    لإنقاذ الشءون الدولية الليبية والطيران المدني من المغفلين واصحاب المصالح الخاصة –
    ان كانوا احزاب او نواب او نوادي رياضية او تجارة أزمات –
    وهذه تحتم التحرك العسكري الليبي لتأمين القطاعات العامة من اي ادارات لصوص المصالح –
    لتحرير القطاع العام للدولة ومراقبة القطاع الخاص ومعرفة مصادر تمويله حتى لا يبقى العبء الثقيل على ادارات المجتمع المدني والادارات البحث الجناءي والبلديات ومراقبة المواد الفاسدة والممنوعات وغيرها من النشاطات الغير قانونية او المتلاعب في صحتها . من جهات تستنزف ثروات الدولة لمصالح منظمات او احزاب اخرى من دول تناول تخريب الادارات الليبية ومهامها – انتهى –

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