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«اللواء 444»: قواتنا أغلقت 11 مقرا كانت سكنات عسكرية للمسلحين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال ما يعرف بـ”اللواء 444 قتال”، الذى يقوده محمود حمزة القيادي السابق بمليشيا “قوة الردع الخاصة” التابعة لداخلية فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض السابق في حكومة الوفاق المنصرمة، إنه أقفل “11” مقرّاً كانت تتخذها مجموعات مسلحة ثكنات عسكريّة.

ولفت اللواء، في إيجاز صحفي صادر عن “اللواء 444 قتال”، اليوم الإثنين، إن ذلك يأتي في إطار خطة “منطقة طرابلس العسكرية” لفرض الأمن.

وتابع “اللواء 444 قتال”، إن “اللواء” قام بإقفال “11” مقرّاً كانت تتخذها مجموعات مسلحة ثكنات عسكريّة لها في منطقة صلاح الدين وطريق الشوك، على تعبيره.

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«اللواء 444» 11 مقرا أغلاق المسلحون سكنات عسكرية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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