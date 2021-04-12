مكتب الرعاية الصحية الاولية بالجفرة يستعد لبدء تطعيمات كوفيد 19

نظم مكتب الرعاية الصحية الاولية ببلدية الجفرة اليوم الاثنين ورشة عمل تدريبية للفرق المكلفة باعطاء تطعيمات كورونا كوفيد 19 خلال الايام القادمة بمراكز التعطيمات بمناطق الجفرة.

شارك في هذه الدورة 40 متدربا ومتدربة من المشرفين والمطعمين والمدخلين والمسجلين في برنامج حملة كوفيد 19 من المراكز المقررة للتطعيمات في هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء تلقوا خلالها محاضرات ارشادية توعوية علمية حول كيفية اعطاء اللقاح وكيفية التعامل مع المتلقي واللقاح وملاحظة اي تطور خلال عملية اعطاء اللقاح.

واوضح السيد امحمد ابويكر امحمد مدير مكتب الرعاية الصحية الاولية المدير التنفيذي لحملة التطعيمات كورونا ببلدية الجفرة لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية بالجفرة بان لكل مركز مسجل ومدخل وطبيب لمتابعة الاثار الجانبية و مطعمين اثنين كذلك يوجد فريق متحرك لكبار السن من العجزة الموجودين في منازلهم.

وقال بان كافة العناصر المكلفة على استعداد تام لبدء حملة التطعيمات مشيرا الى ان الكمية المتوقع وصولها الى الجفرة 500 من اللقاح الروسي سبوتنيك كرعة اولى ولقاح استرازينكا ستكون 2000 جرعة لبلدية الجفرة.