في أنقرة.. وزير الحكم المحلي يبحث مع وزير البيئة التركي استئناف المشروعات المتوقفة

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، اجتماعا مع وزير البيئة والتمدن التركي مراد قروم بالعاصمة التركية أنقرة ، وذلك على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوفد الوزاري المرافق له إلى تركيا.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الحكم المحلي، عبر فيسبوك، في بيان، أن الطرفان ناقشا أوجه التعاون المتاحة بين الجانبين وآلية استئناف المشروعات المتوقفة بصورة عاجلة، والاستفادة من الخبرات في مجال الخدمات العامة وتطوير جهاز الحرس البلدي.

وتابع البيان، أن “الطرفين بحثا آلية استفادة ليبيا من الخبرات التركية في نظام الادارة المحلية والمحافظات”، كما اتفق الطرفان أيضًا على “تشكيل فريق فني مشترك بين الوزارتين، لإعداد مذكرة تفاهم تتضمن كل الخطوات التنفيذية المستهدفة في عدة مجالات”.

وختم البيان، موضحًا أن وزير الحكم المحلي، أشاد بأهمية الدور التركي في دعم ليبيا خلال المرحلة الانتقالية القادمة.