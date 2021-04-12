المنفي يهنئ الليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأ الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الشعب الليبي والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

قال المنفي في برقيته:” كلّ عام وأبناء الشعب الليبي والمسلمين كافّة بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، سائلين المولى عز وجلّ أن يكون شهراً للتسامح والتآخي بين أبناء شعب ليبيا الكريم”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أجرى الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في مصر، الإثنين، بأن الرئيس السيسي تقدم إلى المنفي بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً له ولليبيا وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

ومن جانبه؛ بادل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التهنئة بحلول الشهر الكريم مع الرئيس السيسي ، متمنياً لمصر وشعبها السلام والازدهار.