«المنقوش» تبحث مع نظيرها التركي سبل تعزيز التعاون

بحثت وزيرة الخارجيةوالتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين، خلال الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، فإن ذلك جاء في لقاء جمع الجانبين خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد الليبي بداية من أمس الإثنين لدولة تركيا برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح تشاووش أوغلو، عبر حسابه، في تويتر، أنهما أكدا خلال اللقاء العزم المشترك حيال تعزيز الصداقة والتعاون بين تركيا وليبيا.