ليبيا الان

«المنقوش» تبحث مع نظيرها التركي سبل تعزيز التعاون

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحثت وزيرة الخارجيةوالتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين، خلال الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، فإن ذلك جاء في لقاء جمع الجانبين خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد الليبي بداية من أمس الإثنين لدولة تركيا برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح تشاووش أوغلو، عبر حسابه، في تويتر، أنهما أكدا خلال اللقاء العزم المشترك حيال تعزيز الصداقة والتعاون بين تركيا وليبيا.

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المنقوش بحث تركيا تعزيز التعاون سبل

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • اي تعاون مع انذال مجرمين ؟ تركيا لازالت في موقعها السابق و هي العدو الاول ليبيا و الليبيين و ستضل هكذا يا بنتالمنقوش عموما حتي انت حقيره زي دبيبه هالفاسد فرخ الحرام الفكره هذه الحكومة ليس وطنيه علي الاطلاق حكومة خيانه و عماله لا تشرف الليبيين و لا تحسب علي ليبيا

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