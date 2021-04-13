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وزير الحكم المحلي وتركيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

وزير الحكم المحلي يلتقي وزير البيئة والتمدن التركي في أنقرة

12/4/2021

عقد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ، اجتماعا مع وزير البيئة والتمدن التركي مراد قروم بالعاصمة التركية أنقرة ، وذلك على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوفد الوزاري المرافق له إلى تركيا .

وناقش الطرفان أوجه التعاون المتاحة بين الجانبين وألية استئناف المشروعات المتوقفة بصورة عاجلة ، والاستفادة من الخبرات في مجال الخدمات العامة وتطوير جهاز الحرس البلدي

كما بحث الطرفان ألية استفادة ليبيا ، من الخبرات التركية في نظام الادارة المحلية والمحافظات .

وقد اتفق الوزيران على تشكيل فريق فني مشترك بين الوزارتين ، لإعداد مذكرة تفاهم تتضمن كل الخطوات التنفيذية المستهدفة في عدة مجالات .

هذا و أشاد الوزير على اهمية الدور التركي في دعم ليبيا خلال المرحلة الانتقالية القادمة

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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