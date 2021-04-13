وزير الحكم المحلي وتركيا

وزير الحكم المحلي يلتقي وزير البيئة والتمدن التركي في أنقرة

12/4/2021

عقد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ، اجتماعا مع وزير البيئة والتمدن التركي مراد قروم بالعاصمة التركية أنقرة ، وذلك على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوفد الوزاري المرافق له إلى تركيا .

وناقش الطرفان أوجه التعاون المتاحة بين الجانبين وألية استئناف المشروعات المتوقفة بصورة عاجلة ، والاستفادة من الخبرات في مجال الخدمات العامة وتطوير جهاز الحرس البلدي

كما بحث الطرفان ألية استفادة ليبيا ، من الخبرات التركية في نظام الادارة المحلية والمحافظات .

وقد اتفق الوزيران على تشكيل فريق فني مشترك بين الوزارتين ، لإعداد مذكرة تفاهم تتضمن كل الخطوات التنفيذية المستهدفة في عدة مجالات .

هذا و أشاد الوزير على اهمية الدور التركي في دعم ليبيا خلال المرحلة الانتقالية القادمة

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية