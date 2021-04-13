تركيا وليبيا تعتزمان إنشاء منصة مشتركة تؤسس لتعاون إعلامي وثقافي واسع النطاق

أعلنت تركيا وليبيا عزمهما إنشاء منصة إعلامية مشتركة، تهدف إلى المساهمة في تعزيز العلاقات الإعلامية بين البلدين، وذلك ضمن تفاهم استراتيجي في مجال الإعلام.

ووفق ما أشارت وكالة “الأناضول” التركية فإنه “سيتم عبر المنصة إنشاء بنية تحتية لشبكة علاقات إعلامية سليمة بين البلدين، وذلك من خلال إنشاء جسر للتواصل بين قادة الرأي في البلدين وتنظيم برامج للتبادل والتدريب المهني، كما سيتم أيضا تأسيس شراكات مع ممثلين إعلاميين وقطاعات مختلفة، وتنفيذ أعمال تلفزيونية وسينمائية مشتركة، ومكافحة التضليل الإعلامي على الساحة الدولية، وإجراء أعمال مشتركة مع المؤسسات الإعلامية الرسمية في البلدين”.

ومن المقرر تعيين الطرفين للجنة عمل مشتركة من أجل إعداد خطة تفصيلية تهدف لتشغيل المنصة الإعلامية في غضون 3 أشهر بعد دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخرالدين ألطون، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد عمار اللافي، وقعا على “مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام”، وتعد هذه المذكرة، واحدة من 5 اتفاقيات أبرمها البلدان في مجالات مختلفة، خلال مراسم حضرها الاثنين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ضمن إطار الاجتماع الأول للمجلس التركي الليبي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

المصدر: الأناضول