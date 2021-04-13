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«السباعي»: إقامة الانتخابات في ديسمبر تعني نهاية «الدولة المدنية» في ليبيا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم علي السباعي، أحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، أن إقامة الانتخابات في ديسمبر المقبل تعني نهاية «الدولة المدنية» في ليبيا، بحسب قوله.

وقال السباعي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “آخر المحطات التي ضربت بعنف «مدنية الدولة»، محطتان: «المحطة الأولى» قبل أن تجف الدماء، وقبل أن تضع الحرب أوزارها”.

وأضاف “حين تواصل مجلس الدولة مع فريق عقيلة صالح في «بوزنيقة»، أنهى هذا التواصل مجلس النواب في طرابلس، وفتح الباب على مصراعيه للتواصل بين «الجلاد والضحية» دون شرط أو قيد أو ضابط، فكانت نتيجته أن صارت طرابلس مرتعا لكل «سفاح وقاتل»، أو شارك ودعم «القتل والعدوان»”، وفقا لتعبيره.

وتابع “«المحطة الثانية» وهي أخطر محطة على «مدنية الدولة»، الفريق الذي يدفعه التنافس الحزبي، وفقه «البونتو» فقام مسرعا إلى جنيف ليس له من هدف إلا تحديد موعد الانتخابات في ديسمبر 2021، فكان له ما تمنى، وإقامة الانتخابات في هذا الموعد وفي الظروف الأمنية التي تعيشها بلادنا هو نهاية «الدولة المدنية» في ليبيا بما تعنيه الكلمة من معنى”، على حد زعمه.

واستطرد “العجيب أن كلا الفريقين محسوبان على «مدنية الدولة وفبراير»، بل بعضهم محسوب على صقورها، أهم الشروط، خروج المرتزقة، وأن يمنع كل من ساهم في قتل الليبيين من الترشح لعضوية رئاسة الدولة أو مجلس النواب، لسنا ضد الانتخابات، ولكن لا نريد أن يكون أحد «الكانيات»، أو من في حكمه، رئيسا للبلد أو عضوا في مجلس النواب القادم”، بحسب ادعائه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • دولة مؤخرتك يا مشكله غير و ين تعرف المدنيه يا بغل يا حشرة انتم يا اعداء المسلمين عبارة عن قطيع من الخنازير مناجيس لابد من
    القضاء عليكم يا حثاله يا نكره يا من باعوا شرفهم بابخس الاسعار و اعلم يا تيس لن يكون لكم مستقبل باذن الله الا في المقابر و جهنم

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  • وين الدولة اصلا يامتخلف عقليا فطرايلس تحت سيطرة مليشيات ارهابية لغنيوة وكاره واليقرة والفار وغيرها بينما فى اقليمى برقة وفزان وسرت كان هناك مظاهر الدولة المدنية حكومة مدنية بقيادة عبدالله الثنى وبرلمان متح الصقة لقائد الجيش الوطنى الذى قام بحماية العرس الديمقراطى لنيل الثقة فى سرت وحلف اليمين فى طبرق وسلمت حكومة الثنى السلطة سلميا لخكومة الوحدة الوطنية بعد ان منحها مجلس النواب الثقة حتى موعد 24ديسمبر وبعدها تصبح حكومة تصريف اعمال هذه هى ارادة غالبية الشعب ممثلا فى نوابه ولا قيمة لراى قلة من حثالة المجتمع من امثالم من طيةر الظلام التى تستفيد من الفوضى وسفك الدماء انتهى الدرس يااغبياء

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