«الحكم المحلي» تبحث الاستفادة من الخبرات التركية في الإدارة المحلية والمحافظات

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، مع وزير البيئة والتمدن التركي مراد قروم، بالعاصمة التركية أنقرة، أوجه التعاون بين الجانبين، وآلية استئناف المشروعات المتوقفة بصورة «عاجلة»، والاستفادة من الخبرات في مجال الخدمات العامة وتطوير جهاز الحرس البلدي.

وخلال اللقاء، الذي يأتي على هامش زيارة رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له إلى تركيا، اتفق الوزيران على «تشكيل فريق فني مشترك بين الوزارتين، لإعداد مذكرة تفاهم تتضمن كل الخطوات التنفيذية المستهدفة في عدة مجالات»، وفق بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

– الدبيبة: التطلع لزيادة التبادل التجاري مع تركيا بشكل أكبر وطريقة متوازنة



وتطرق الاجتماع إلى «آلية استفادة ليبيا، من الخبرات التركية في نظام الإدارة المحلية والمحافظات». وأكد الوزير «أهمية الدور التركي في دعم ليبيا خلال المرحلة الانتقالية المقبلة»، وفق البيان.

وعبر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة خلال مؤتمر مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الإثنين، عن «التطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي مع تركيا بشكل أكبر ولكن بطريقة متوازنة»، وأشار إلى عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة قريبًا «لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة».

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