«الدرقاش»: ستربح حكومة الدبيبة الكثير من النقاط في تعاونها الاستراتيجي مع «أردوغان»

رأى مروان الدرقاش، المحلل السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ستربح الكثير من النقاط في تعاونها الاستراتيجي مع «أردوغان».

وقال الدرقاش في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “توجه حكومة الدبيبة لصنع تعاون استراتيجي مع تركيا سيكون له تأثير إيجابي على عمل حكومته وسيربح الكثير من النقاط في إطار حلحلة المشاكل وتقديم الخدمات”، على حد قوله.

وأضاف “هذا الأمر غير مُستغرب فآل الدبيبة على دراية تامة بما تستطيع الشركات التركية تحقيقه، خاصةً مع توفر الإرادة السياسية للرئيس أردوغان لدعم ليبيا ومساندتها لبناء دولة حقيقية ونظام سياسي ديمقراطي مدني”، بحسب تعبيره.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، قد أكد في بيان له أمس الاثنين، أنه تم عقد أول مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين دولة ليبيا وجمهورية تركيا في أنقرة، برعاية رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية «عبد الحميد دبيبة»، ورئيس جمهورية تركيا «رجب طيب أردوغان»، بهدف تحسين العلاقة القائمة على الصداقة والأخوة الراسخة على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام والمساواة وتعميق وتنويع التعاون بين البلدين.