مركز طبرق الطبي يتسلم محطة أكسجين

أعلنت إدارة مركز طبرق الطبي في وقت متأخر، الإثنين، وصول محطة أكسجين ضمن برنامج صيانات وتطوير أقسام ومعدات المركز.

وتنتظر الإدارة تركيب المحطة وتوصيلها إلى قسم العزل بمركز طبرق الطبي، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأثنى مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، على جهود وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور علي الزناتي، في دعم المركز بمحطة الأكسجين، وأوضح أن المحطة ستساعد فى إيصال الأكسجين الطبي إلى مختلف أقسام المركز وبينها قسم العزل.

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