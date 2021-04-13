أحمد هدية: القذافي “مرض نفسي” أصاب غالبية الشعب

وصف المتحدث السابق باسم عملية “فجر ليبيا” التي انقلبت على انتخابات مجلس النواب 2014، أحمد هدية، “معمر القذافي بالمرض النفسي الذي أصاب غالبية الشعب الليبي”، على حد وصفه.

وقال «هدية» في تغريدة له عبر «تويتر»، “زمان القذافي قام بعمل غسيل دماغ جماعي للشعب، مقولاته في التلفزيون في كل وقت،الشوارع نفسها كلها لوحات بمقولاته، وصل في مرحلة حتى السيمافرو في الضي الأحمر مقولة والأخضر مقولة،المدارس في طابور الصبح لابد من نفحات القائد”، بحسب تعبيره.

وتابع؛ “باختصار أينما تلتفت تجد كلامه”، مستطردا؛ ” القذافي مرض نفسي أصاب غالبية الشعب”.