«الأرصاد»: طقس بارد نسبيا على أغلب مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد نسبيا، اليوم الثلاثاء، على أغلب مناطق الشمال الغربي، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على بقية المناطق، مع تسجيل انخفاض تدريجي بداية من غد على مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– الطقس: قليل الغيوم إلى غائم.

– الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى نشطة السرعة تقل سرعتها غدا، وتتحول يوم الخميس إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة أحيانا.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19-25 درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 30 درجة على القريات وأبونجيم، وتسجل ارتفاعا تدريجيا يوم الغد على بعض مناطق الدواخل، ويكون الارتفاع ملحوظا يوم الخميس على أغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة:

– الطقس: قليل الغيوم.

– الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27-32 درجة مئوية، و20- 25 درجة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل انخفاضا تدريجيا بداية من يوم الغد يشمل يوم الخميس أغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

– الطقس: صاف إلى قليل الغيوم.

– الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30-36 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على الحمادة والجفرة.

الكفرة – السرير – تازربو:

– الطقس: صاف.

– الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32-35 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

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