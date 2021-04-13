شركة البريقة تفتتح أول وحدة لتعبئة إسطوانات غاز

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن افتتاح أول وحدة تعبئة اسطوانات غاز ثابتة بطاقة إنتاجية تقدر تبلغ أربعمائة وخمسون اسطوانة في الساعة.

وأفادت الشركة في بيان لها، أن الوحدة تم تركيبها بالقرب من مصرف الوحدة فرع مستودع طرابلس النفطي والتي تتيح للمواطنين تعبئة اسطواناتهم مباشرة دون الحاجة إلى استبدالها، مضيفةً أن سعر التعبئة يبلغ دينارين.

وأشارت الشركة في ذات البيان، أنه تم تصميم وحدة التعبئة وتنفيذ أعمال التحوير والتركيب لجميع مكوناتها عن طريق فنيي ومهندسي شركة البريقة لتسويق النفط، وبحسب بيان الشركة.. فإن هذه المحطة الأولى من نوعها في تاريخ الشركة.

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