ليبيا وتركيا تتفقان على إنشاء جسر للتواصل بين قادة الرأي في البلدين

أفادت مصادر اعلامية ، يوم الثلاثاء، بأن ليبيا وتركيا اتفقتا على إنشاء منصة إعلامية مشتركة، للمساهمة في تعزيز العلاقات الإعلامية بين البلدين.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخرالدين ألطون، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد عمار اللافي، قد وقعا، أمس الاثنين، ”مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام“.

وبحسب ”الأناضول“، سيتم عبر المنصة ”إنشاء بنية تحتية لشبكة علاقات إعلامية سليمة بين البلدين، وذلك من خلال إنشاء جسر للتواصل بين قادة الرأي في البلدين وتنظيم برامج للتبادل والتدريب المهني“.