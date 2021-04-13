طرابلس.. انطلاق الحملة التوعوية المجتمعية حول التطعيم ضد فيروس كورونا

انطلقت امس الاثنين الحملة التوعوية المجتمعية حول التطعيم ضد فيروس كورونا “كوفيد_19” بحضور أ. د بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض وممتل مكتب اليونيسيف عبدالقادر موسي وفريق مكتب طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ..

و سيقوم الفريق بزيارة اكتر من 100بلدية على مستوي ليبيا مستهدفاً العاملين بالمجالس البلدية ومكاتب الإعلام ومكاتب الخدمات الصحية ومشرفي التطعيمات ، وكذلك الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة بالقطاع الصحي داخل البلديات ..

كما تستهدف هذه الحملة مراكز إيواء المهاجرين وذلك للرفع من مستوي الوعي المجتمعي حول ضرورة وأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا للحد من انتشار هذا الوباء والقضاء عليه بعون الله تعالى .