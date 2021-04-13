صالح لديندياس: لا بد من تعميق العلاقات بين الشعبين الليبي واليوناني

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس والوفد المرافق له في مكتبه في مدينة القبة.

ووفقًا لما ورد في الموقع الرسمي لمجلس النواب جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فيما أشاد المستشار صالح بالمواقف اليونانية الداعمة للشعب الليبي، مع التأكيد على حرصه على تعميق العلاقات مع الشعب اليوناني، وبما يحقق المصالح المشتركة.

وثمن المستشار صالح موقف الخارجية اليونانية المتمثل بعودة قنصليتها للعمل في مدينة بنغازي، مشيرًا إلى تطلعه لاستئناف عمل الخطوط البحرية والجوية، بالإضافة إلى تسهيل منح التأشيرات بين البلدين.

من جانبه أكد دندياس حرصه على التواصل مع المستشار صالح موجهًا له الدعوة لزيارة اليونان.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية