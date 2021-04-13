حكومة الدبيبة تنشئ منصة إعلامية مشتركة مع تركيا

وقع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخرالدين ألطون، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، الإثنين، على “إنشاء منصة إعلامية مشتركة بين البلدين.

وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، في تغريدات على تويتر، إن تكوين المنصة يهدف إلى تأسيس شراكة إعلامية استراتيجية من خلال تبادل المعلومات والتجارب ونقل الخبرات والقيام بأعمال مشتركة بين المؤسسات الرسمية التي تنشط في المجال الإعلامي بين البلدين.

والمذكرة واحدة من 5 اتفاقيات أبرمها البلدان في مجالات مختلفة، خلال مراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ضمن إطار الاجتماع الأول للمجلس التركي الليبي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وسيتم عبر المنصة إنشاء بنية تحتية لشبكة علاقات إعلامية بين البلدين، وذلك من خلال إنشاء جسر للتواصل بين قادة الرأي في البلدين وتنظيم برامج للتبادل والتدريب المهني.

كما سيتم أيضا تأسيس شراكات مع ممثلين إعلاميين وقطاعات مختلفة، وتنفيذ أعمال تلفزيونية وسينمائية مشتركة، وإجراء أعمال مشتركة مع المؤسسات الإعلامية الرسمية في البلدين.

ومن المقرر تعيين الطرفين للجنة عمل مشتركة من أجل إعداد خطة تفصيلية تهدف لتشغيل المنصة الإعلامية في غضون 3 أشهر بعد دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ.

وستعد اللجنة اجتماعات منتظمة في البلدين بالتناوب، في مواعيد معينة تحددها القنوات الدبلوماسية.

يشار إلى أن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الدبيبة، يشرف على إدارة قنوات ليبية تبث من تركيا، وهما قناتي سلام وفبراير، وكان قبلها مديرا لقناة النبأ قبل حرقها وتخريبها في مارس 2017.