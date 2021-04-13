«الدبيبة» مهنئا الليبيين برمضان: أدعو الله بإنجاح جهودنا والانتقال إلى أفضل حال

تقدم عبد الحميد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، بالتهنئة للشعب الليبي، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال الدبيبة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أتقدّمُ بالتهنئة لشعبنا الكريم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. داعيا الله عز وجل بأن يوفقنا جميعاً لإنجاح جهودنا وأن ننتقل ببلدنا وشعبنا إلى أفضل حال”.

وأضاف “أتوجه لجميع الصائمين بالتضرُّع لله ليُعيد علينا رمضان -وعلى كافة المسلمين- والعالم بالخير واليمن والبركات”.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، قد أكد في بيان له أمس الاثنين، أنه تم عقد أول مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين دولة ليبيا وجمهورية تركيا في أنقرة، برعاية رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية «عبد الحميد دبيبة»، ورئيس جمهورية تركيا «رجب طيب أردوغان»، بهدف تحسين العلاقة القائمة على الصداقة والأخوة الراسخة على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام والمساواة وتعميق وتنويع التعاون بين البلدين.