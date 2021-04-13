«الجنين» مكذباً «الروياتي»:  لم أرفض الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب 

أكد عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي ، أكرم الجنين، على أن “الانتخابات خيار استراتيجي دافعت عنه سابقاً وحالياً”، لافتًا إلى أن “24 ديسمبر تاريخ يجب عدم الحياد عنه”.

وقال «الجنين» في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “عملنا في اللجنة القانونية على الوصول إلى صياغة توافقية قدر الإمكان، والعبد لله كان من بين الأعضاء القلة الذين لم يتحفظوا على أي مادة في القاعدة الدستورية المقدمة”.

وتابع؛ “نجحنا في سلك أغلب الطريق، وبقي جزء بسيط سيؤول لملتقى الحوار السياسي للفصل فيه”.

وختم موضحًا؛ “لهذا أؤكد على عدم صحة اتهام أحمد الروياتي بأنني من ضمن رافضي الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب، وعليه هو أن يقدم الدليل على أنه لم يعارض الانتخابات عندما كان لديه مرشح لرئاسة الحكومة”.

وكان أحمد الروياتي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، قد كشف سابقًا عن تفاصيل “الخلاف الذي منع اللجنة القانونية من كشف مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات، هو أن هناك فريقا قويا ضمن اللجنة لا يريد لانتخابات الرئيس أن تكون مباشرة من الشعب، وانما يريدونها من البرلمان” على حد قوله.

أضاف الروياتي على حسابه بموقع فيسبوك: “هؤلاء الأعضاء هم: مصباح دومة، أكرم جنين، عبدالرحمن السويحلي، عبدالقادر حويلي، عبدالرزاق العرادي وعبدالسلام شوهة”.

وواصل الروياتي قائلًا: “آخر ما اتفقوا عليه أن تحال هذه النقطة الخلافية للجنة ال 75 للفصل فيها (هل سيكون انتخاب الرئيس مباشر أم غير مباشر) علماً بأن اللجنة القانونية مكونة من 18 عضواً