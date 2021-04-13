«الجنين» مكذباً «الروياتي»:  لم أرفض الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب 

أكد عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي ، أكرم الجنين، على أن “الانتخابات خيار استراتيجي دافعت عنه سابقاً وحالياً”، لافتًا إلى أن “24 ديسمبر تاريخ يجب عدم الحياد عنه”.
وقال «الجنين» في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “عملنا في اللجنة القانونية على الوصول إلى صياغة توافقية قدر الإمكان، والعبد لله كان من بين الأعضاء القلة الذين لم يتحفظوا على أي مادة في القاعدة الدستورية المقدمة”.
وتابع؛ “نجحنا في سلك أغلب الطريق، وبقي جزء بسيط سيؤول لملتقى الحوار السياسي للفصل فيه”.
وختم موضحًا؛ “لهذا أؤكد على عدم صحة اتهام أحمد الروياتي بأنني من ضمن رافضي الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب، وعليه هو أن يقدم الدليل على أنه لم يعارض الانتخابات عندما كان لديه مرشح لرئاسة الحكومة”.
وكان أحمد الروياتي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، قد كشف سابقًا عن تفاصيل “الخلاف الذي منع اللجنة القانونية من كشف مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات، هو أن هناك فريقا قويا ضمن اللجنة لا يريد لانتخابات الرئيس أن تكون مباشرة من الشعب، وانما يريدونها من البرلمان” على حد قوله.
أضاف الروياتي على حسابه بموقع فيسبوك: “هؤلاء الأعضاء هم: مصباح دومة، أكرم جنين، عبدالرحمن السويحلي، عبدالقادر حويلي، عبدالرزاق العرادي وعبدالسلام شوهة”.
وواصل الروياتي قائلًا: “آخر ما اتفقوا عليه أن تحال هذه النقطة الخلافية للجنة ال 75 للفصل فيها (هل سيكون انتخاب الرئيس مباشر أم غير مباشر) علماً بأن اللجنة القانونية مكونة من 18 عضواً
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