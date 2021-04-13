الدبيبة بمناسبة رمضان: نأمل أن يوفقنا الله لإنجاح جهودنا وأن ننتقل ببلدنا وشعبنا إلى أفضل حال

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هنأ رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، الشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا أن يعيد الشهر الكريم بالخير واليمن البركات.

وقال الدبيبة، في تغريدة على تويتر، “أتقدّمُ بالتهنئة لشعبنا الكريم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، داعيا الله عز وجل بأن يوفقنا جميعاً لإنجاح جهودنا وأن ننتقل ببلدنا وشعبنا إلى أفضل حال”.

وأضاف، “وأتوجه لجميع الصائمين بالتضرُّع لله ليُعيد علينا رمضان -وعلى كافة المسلمين- والعالم بالخير واليمن والبركات”.

وأعلنت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا الإثنين أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت اللجنة، في بيان، “نبشركم بدخول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.