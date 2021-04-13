الحكومة الليبية توقع مع تركيا على 5 اتفاقيات جديدة

أبرمت ليبيا وتركيا، أمس الإثنين، 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة، في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدد كبير من الوزراء ومسؤلين معنيين من كلا البلدين.

ووقع مسؤولون من الجانبين الاتفاقيات وهي، “بروتوكول حول إنشاء محطة كهربائية في ليبيا”، و”مذكرة تفاهم لتأسيس 3 محطات كهرباء في ليبيا”، و”مذكرة تفاهم حول بناء محطة ركاب جديدة في مطار طرابلس الدولي”.

إضافة إلى “مذكرة تفاهم لبناء مركز تسوق في طرابلس”، و”مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام وإنشاء منصة مشتركة لتبادل المعلومات”.

كما وقع الرئيس أردوغان والدبيبة على البيان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وليبيا.

والإثنين، وصل وفد حكومي ليبي برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيرا ورئيس الأركان محمد الحداد، إلى أنقرة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي.