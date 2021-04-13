وزيرة التجارة التركية: شركاتنا حريصة على استئناف عملها في ليبيا

أعربت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان عن رغبة أنقرة في تعزيز التعاون مع دولة ليبيا وحرص الشركات التركية على استئناف عملها في ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية مروراً بمجالات التعليم والطاقة والصحة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن وزيرة التجارة التركية أكدت خلال لقائها وزير الاقتصاد محمد الحويج ووزير التخطيط فاخر بوفرنة العمل على وضع خارطة طريق بهدف تحفيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين حتى تكتسب زخماً أكبر.

وأكد الحويج حرص الدولة الليبية على تعزيز التعاون مع تركيا وتجديد الشراكة من خلال تفعيل الإتفاقيات التجارية ووضع خطة عمل مشتركة بهدف عودة الشركات التركية لاستئناف عملها في ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة والمساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الإستثمارية وأعرب عن رغبة الحكومة في انعقاد اللجنة الاقتصادية الليبية التركية في أقرب وقت ممكن لتفعيل المشروعات المشتركة ودعم التبادل التجاري وإستئناف المباحثات بين الشركات وأصحاب الأعمال.