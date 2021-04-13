ليبيا الان

المنفي يجري اتصالًا مع الرئيس التونسي لتهنئته بحلول شهر رمضان

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

المنفي أعرب -بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس- عن تمنياته أن يحل هذا الشهر على تونس والشعب التونسي بالخير والسلام.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك