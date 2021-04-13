المنفي يجري اتصالًا مع الرئيس التونسي لتهنئته بحلول شهر رمضان

ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
المنفي أعرب -بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس- عن تمنياته أن يحل هذا الشهر على تونس والشعب التونسي بالخير والسلام.
ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
المنفي أعرب -بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس- عن تمنياته أن يحل هذا الشهر على تونس والشعب التونسي بالخير والسلام.
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