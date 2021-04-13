أبو راس تطالب بتفعيل دور الحرس البلدي في مراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع الرئيسة

ليبيا – قالت النائبة المنقطعة ربيعة أبوراس إن شعور المواطنين بانتهاء الحرب ليس كافيًا لحل مشاكل المجتمع، مضيفةً: “قطاع كبير من الليبيين يتطلع لإقرار الميزانية قبل حلول استقبال رمضان، حتى تتمكن حكومتهم من صرف الرواتب والنفقات الحكومية والتنمية والدعم”.

ربيعة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، حثت المسؤولين على استغلال قدوم شهر رمضان والعمل على نشر الخطاب الديني المعتدل عبر الخطباء وأئمة المساجد، ومختلف المنابر الدينية، من قنوات مسموعة ومرئية، مما قد يساهم في نشر فكر التسامح ونبذ العنف والإرهاب وخطاب الكراهية.

وشددت على ضرورة العمل أيضًا على تفعيل دور الحرس البلدي في مراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع الرئيسة من خضراوات ولحوم، وإقامة أسواق لتلك السلع بأسعار مخفضة لذوي الدخل المحدود والنازحين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية