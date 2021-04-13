النعاس: الاهتمام بالشق السياسي يجب أن يتواكب مع معالجة جذرية للمختنقات الحياتية للمواطن

ليبيا – قالت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف فيروز النعاس إن المهمة الرئيسة لحكومة الوحدة الوطنية هي التمهيد لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، معتبرة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستعزز الثقة بها.

النعاس أكدت في تصريح لصحيفة “لشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء على أن الاهتمام بالشق السياسي من انتخابات أو دعوات لتحقيق مصالحة الوطنية أو غيرهما يجب أن تتواكب مع المأمول من تلك الحكومة ببدء معالجة جذرية للمختنقات الحياتية اليومية، سواء فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء أو طوابير الوقود، وشح السيولة، وتحسين الوضع الصحي بشكل عام، ولو بزيادة مراكز العزل وتزويدها بكل الإمكانيات والمستلزمات الطبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية