للالتفاف على استحقاق ديسمبر.. “العرادي”: قررت الانضمام لمقترح إجراء الانتخابات بعد الدستور

أعلن عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عبد الرازق العرادي، الانضمام إلى مقترح النائب مصباح دومة الذي يرفض فيه الانتقال إلى مرحلة انتقالية جديدة.
وقال “العرادي” أحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “بعد نقاشات مستفيضة في اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي وتفكير عميق في مآلات الأوضاع بعد كل مرحلة انتقالية، قررت الانضمام إلى مقترح النائب مصباح دومة الذي يرفض فيه الانتقال إلى مرحلة انتقالية جديدة”.
وتابع أن اقتراح مصباح دومة “يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية على أساس الدستور الدائم”، مردفًا “ولديه مقترح حول الجدل الدائر حول بعض مواد المشروع وكيفية معالجتها”.
وكان أحمد الروياتي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، قد كشف سابقًا عن تفاصيل “الخلاف الذي منع اللجنة القانونية من كشف مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات، هو أن هناك فريقا قويا ضمن اللجنة لا يريد لانتخابات الرئيس أن تكون مباشرة من الشعب، وانما يريدونها من البرلمان” على حد قوله.
أضاف الروياتي على حسابه بموقع فيسبوك: “هؤلاء الأعضاء هم: مصباح دومة، أكرم جنين، عبدالرحمن السويحلي، عبدالقادر حويلي، عبدالرزاق العرادي وعبدالسلام شوهة”.
وواصل الروياتي قائلًا: “آخر ما اتفقوا عليه أن تحال هذه النقطة الخلافية للجنة ال 75 للفصل فيها (هل سيكون انتخاب الرئيس مباشر أم غير مباشر) علماً بأن اللجنة القانونية مكونة من 18 عضواً
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