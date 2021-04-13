للالتفاف على استحقاق ديسمبر.. “العرادي”: قررت الانضمام لمقترح إجراء الانتخابات بعد الدستور

أعلن عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عبد الرازق العرادي، الانضمام إلى مقترح النائب مصباح دومة الذي يرفض فيه الانتقال إلى مرحلة انتقالية جديدة.

وقال “العرادي” أحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “بعد نقاشات مستفيضة في اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي وتفكير عميق في مآلات الأوضاع بعد كل مرحلة انتقالية، قررت الانضمام إلى مقترح النائب مصباح دومة الذي يرفض فيه الانتقال إلى مرحلة انتقالية جديدة”.

وتابع أن اقتراح مصباح دومة “يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية على أساس الدستور الدائم”، مردفًا “ولديه مقترح حول الجدل الدائر حول بعض مواد المشروع وكيفية معالجتها”.

وكان أحمد الروياتي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، قد كشف سابقًا عن تفاصيل “الخلاف الذي منع اللجنة القانونية من كشف مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات، هو أن هناك فريقا قويا ضمن اللجنة لا يريد لانتخابات الرئيس أن تكون مباشرة من الشعب، وانما يريدونها من البرلمان” على حد قوله.

أضاف الروياتي على حسابه بموقع فيسبوك: “هؤلاء الأعضاء هم: مصباح دومة، أكرم جنين، عبدالرحمن السويحلي، عبدالقادر حويلي، عبدالرزاق العرادي وعبدالسلام شوهة”.

وواصل الروياتي قائلًا: “آخر ما اتفقوا عليه أن تحال هذه النقطة الخلافية للجنة ال 75 للفصل فيها (هل سيكون انتخاب الرئيس مباشر أم غير مباشر) علماً بأن اللجنة القانونية مكونة من 18 عضواً