التوزيع الجغرافي إصابات كورونا الجديدة في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مبينا أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية بكورونا حيث سجلت 271 حالة جديدة و52 حالة مخالطة من إجمالي 828 حالة جرى تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه في مدينة بنغازي جرى تسجيل 100 حالة جديدة وفي مصراته سجلت 54 حالة مخالطة وفي نالوت سجلت 9 حالات جديدة و3 حالات مخالطة وفي باطن الجبل سجلت 4 حالات جديدة وفي زليتن سجلت 24 حالة جديدة و13 حالة مخالطة وفي يفرن سجلت حالة جديدة وفي الزاوية الغرب سجلت 15 حالة جديدة وفي السائح سجلت 3 حالات جديدة وفي القلعة سجلت 3 حالات جديدة وحالة مخالطة وفي تاورغاء سجلت حالة جديدة وفي قصر الأخيار سجلت 4 حالات جديدة وفي صرمان سجلت حالة جديدة وفي اسبيعة سجلت حالتين جديدتين وفي الخمس سجلت 10 حالات جديدة وفي الرحيبات سجلت 3 حالات جديدة وفي صبراته وسبها سجلت حالة جديدة لكل منهما وفي الشاطئ سجلت 5 حالات جديدة وفي البوانيس سجلت حالتين جديدتين وفي ترهونة سجلت 9 حالات جديدة و 3 حالات مخالطة وفي طبرق سجلت 17 حالة جديدة وفي المعمورة سجلت 3 حالات جديدة وفي اجدابيا سجلت 11 حالة جديدة و8 حالات مخالطة وفي الماية والمنشية الجميل سجلت 4 حالات جديدة لكل منهما وفي الزنتان سجلت حالتين جديدتين و 23 حالة مخالطة وفي بني وليد سجلت 21 حالة جديدة وفي غريان سجلت 65 حالة جديدة و3 حالات مخالطة وفي درنة سجلت 10 حالة جديدة وفي الجميل وقصر بن غشير ودرج وسوق الخميس امسيحل سجلت حالة جديدة لكل منهم وفي القره بوللي سجلت 6 حالات جديدة وفي العجيلات سجلت حالتين جديدتين وفي الزاوية المركز سجلت 14 حالة جديدة و 5 حالة مخالطة وفي جنزور سجلت 19 حالة جديدة وفي البريقة سجلت 3 حالات جديدة وفي السواني بن أدم سجلت 9 حالات جديدة