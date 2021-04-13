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“الأمين”: “أبواق سبتمبر” تستولي على مؤسسة الشعب الإعلامية و”فبراير” تتفرج

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين قرار محمد بعيو رئيس  المؤسسة الليبية للإعلام بتشكيل لجنة لصياغة وإعداد مدونة أخلاقيات الإعلام  معتبراً هذا القرار إعلان استيلاء من  وصفهم بالأبواق والطبالين وشهود المشانق، على  مؤسسة الشعب الإعلامية المملوكة للدولة.

وكتب الأمين الذي شغل أيضا منصب سفير ليبيا في مالطا، تغريدة على حسابه بتويتر قائلا: الإعلام الرسمي تمت “سبتمبرته” وفبراير تتفرج.

وأضاف: الأبواق والطبالين وشهود المشانق وكتاب المبايعات وخطاطي اليافطات وشداد الأخبار وراء المنصة وتحتها ومريدي المصابات وصحفيي الزحف ومكتب الإتصال “مكتب الاتصال باللجان الثورية” يستولون على مؤسسة الشعب الإعلامية المملوكة للدولة.

وعبر الحبيب الأمين المتهم بإهدار  المال العام أثناء فترة توليه وزارة الثقافة، عن استغرابه من قيام “هؤلاء” بإعداد قانون عمل لهذه المؤسسة، ورسم سياسات خطابها.

يشار إلى أن محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام أصدر أمس الإثنين قراراً بتشكيل لجنة صياغة وإعداد مدونة أخلاقيات الإعلام الليبي، تضم في عضويتها 11 عنصراً جلهم من أساتذة الإعلام والكتاب المعروفين في الوسط الصحفي والإعلامي، بعضهم محسوب على فبراير مثل الدكتور خالد غلام، وبعضهم الآخر كان معارضا للنظام السابق، كالكاتب منصور بوشناف الذي قضى في السجن 12 عاماً

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أبواق سبتمبر الأمين

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يشير العديد من علماء الدين اليوم إلى أننا قد وصلنا إلى هذا الزمان، حيث السفيه يتكلم، وفي يده أمر أمته، في حين العاقل لا يجد له مكاناً بين أفراد أمته، وأكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنّ زمن الرويبضة هو علامة من علامات اقتراب قيام الساعة. تأملات في زمن الرويبضة إنّ المتأمل لزمن الرويبضة سيلاحظ العديد من الأمور أهمها: يقع الكثير من الأشخاص في الخطأ نتيجة لإتهامهم شخص يحمل فكراً مختلفاً عنهم بالرويبضة، وهذا خطأ فالشخص العامل لفكر ما، أو لوجهة نظر تبناها من تأملاته، وعلمه لا يجوز وصف بالرويبض. يجب أن يستند الاستدلال على صحة فكر ما، أو رأيي ما بالحجة، أو الدليل والمنطق. لا يرتبط العلم والرويبضة بالسن، فقد يكون الأكبر سناً أقل علماً ومعرفةً من غيره، لذلك لا يجوز الحكم على ناطق لمجرد صغر سنه. يجب أن يستند اتهام شخص ما بالرويبضة إلى الشرع فقط. صفات الرويبض يمكن اشتقاق العديد من صفات الرويبض من خلال الأحاديث النبوية الشريفة، ومن أهم هذه الصفات: الرويبض شخص غير عالم بأمور دينه، ولا يفقهها. يدّعي الرويبض أنّ أمر الأمة والدين يهمه، وأنّه يطالب بالحق والعدل لكن في الواقع فهو عكس ذلك. يبحث الرويبض عما يلبي احتياجاته وأهوائه، دون الاكتراث لغيره من الامة. يدّعي الرويبض العلم، والتقوى، ويتفنن في إيجاد مخرج دوماً لفساده وفساد حاشيته، كما أنّه يقوّم الباطل على الحق

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  • يعتقد هذا الخروف ان فبراير ركن من اركان الاسلام وان سبتمبر شهر الشيطان ونسى هذا المخبول انه لا فبراير ولا سبتمر ولا الدولارات التى يحصل عليها مت الخارج نظير هذه الخزعبلات ستنفعه فقد كان وزيرا غير امين وحسابه عسير امام الله طز فى المناصب وطز فى الدنيا
    يشير العديد من علماء الدين اليوم إلى أننا قد وصلنا إلى هذا الزمان، حيث السفيه يتكلم، وفي يده أمر أمته، في حين العاقل لا يجد له مكاناً بين أفراد أمته، وأكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنّ زمن الرويبضة هو علامة من علامات اقتراب قيام الساعة. تأملات في زمن الرويبضة إنّ المتأمل لزمن الرويبضة سيلاحظ العديد من الأمور أهمها: يقع الكثير من الأشخاص في الخطأ نتيجة لإتهامهم شخص يحمل فكراً مختلفاً عنهم بالرويبضة، وهذا خطأ فالشخص العامل لفكر ما، أو لوجهة نظر تبناها من تأملاته، وعلمه لا يجوز وصف بالرويبض. يجب أن يستند الاستدلال على صحة فكر ما، أو رأيي ما بالحجة، أو الدليل والمنطق. لا يرتبط العلم والرويبضة بالسن، فقد يكون الأكبر سناً أقل علماً ومعرفةً من غيره، لذلك لا يجوز الحكم على ناطق لمجرد صغر سنه. يجب أن يستند اتهام شخص ما بالرويبضة إلى الشرع فقط. صفات الرويبض يمكن اشتقاق العديد من صفات الرويبض من خلال الأحاديث النبوية الشريفة، ومن أهم هذه الصفات: الرويبض شخص غير عالم بأمور دينه، ولا يفقهها. يدّعي الرويبض أنّ أمر الأمة والدين يهمه، وأنّه يطالب بالحق والعدل لكن في الواقع فهو عكس ذلك. يبحث الرويبض عما يلبي احتياجاته وأهوائه، دون الاكتراث لغيره من الامة. يدّعي الرويبض العلم، والتقوى، ويتفنن في إيجاد مخرج دوماً لفساده وفساد حاشيته، كما أنّه يقوّم الباطل على الحق

    رد