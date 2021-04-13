“الأمين”: “أبواق سبتمبر” تستولي على مؤسسة الشعب الإعلامية و”فبراير” تتفرج

هاجم وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين قرار محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بتشكيل لجنة لصياغة وإعداد مدونة أخلاقيات الإعلام معتبراً هذا القرار إعلان استيلاء من وصفهم بالأبواق والطبالين وشهود المشانق، على مؤسسة الشعب الإعلامية المملوكة للدولة.

وكتب الأمين الذي شغل أيضا منصب سفير ليبيا في مالطا، تغريدة على حسابه بتويتر قائلا: الإعلام الرسمي تمت “سبتمبرته” وفبراير تتفرج.

وأضاف: الأبواق والطبالين وشهود المشانق وكتاب المبايعات وخطاطي اليافطات وشداد الأخبار وراء المنصة وتحتها ومريدي المصابات وصحفيي الزحف ومكتب الإتصال “مكتب الاتصال باللجان الثورية” يستولون على مؤسسة الشعب الإعلامية المملوكة للدولة.

وعبر الحبيب الأمين المتهم بإهدار المال العام أثناء فترة توليه وزارة الثقافة، عن استغرابه من قيام “هؤلاء” بإعداد قانون عمل لهذه المؤسسة، ورسم سياسات خطابها.

يشار إلى أن محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام أصدر أمس الإثنين قراراً بتشكيل لجنة صياغة وإعداد مدونة أخلاقيات الإعلام الليبي، تضم في عضويتها 11 عنصراً جلهم من أساتذة الإعلام والكتاب المعروفين في الوسط الصحفي والإعلامي، بعضهم محسوب على فبراير مثل الدكتور خالد غلام، وبعضهم الآخر كان معارضا للنظام السابق، كالكاتب منصور بوشناف الذي قضى في السجن 12 عاماً