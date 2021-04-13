ليبيا وتركيا تبحثان استئناف المشروعات المتوقفة

بحث وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع وزير البيئة والتمدن التركي مراد قروم أوجه التعاون المتاحة بين الجانبين وآلية استئناف المشروعات المتوقفة بصورة عاجلة، والاستفادة من الخبرات في مجال الخدمات العامة وتطوير جهاز الحرس البلدي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن الجانبين بحثا في أنقرة على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوفد الوزاري المرافق له إلى تركيا آلية استفادة ليبيا، من الخبرات التركية في نظام الادارة المحلية والمحافظات.

واتفق الوزيران على تشكيل فريق فني مشترك بين الوزارتين، لإعداد مذكرة تفاهم تتضمن كل الخطوات التنفيذية المستهدفة في عدة مجالات .